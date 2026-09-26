Российский гимнаст Заика выполнил новый именной элемент

Российский атлет Илья Заика стал автором нового элемента в спортивной гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

На этапе FIG World Challenge Cup в Париже спортсмен успешно выполнил элемент на кольцах. Речь идет о подъеме силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой.

По правилам новый элемент получает фамилию гимнаста, который первым представил его на официальных соревнованиях. Элемент засчитали, он получил название «Заика». Сложность — 0,8 балла, группа H.

В квалификации Заика набрал 14,500 балла. С этим результатом он вышел в финал на кольцах с первого места.

«Поздравляем Илью с новым именным элементом! Теперь его фамилия навсегда вписана в историю спортивной гимнастики!» — поделились в организации.

В мае Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла ограничения с российских спортсменов. Сейчас они вправе выступать под национальным флагом и гимном на любых соревнованиях.