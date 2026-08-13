Россиянка Мельникова взяла золото ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике

Россиянки заняли первые ступени пьедестала чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье, прошедшем в Хорватии. Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова получили золото и серебро.

Олимпийская чемпионка 2020 года и трехкратная чемпионка мира Мельникова в четвертый раз одержала победу на европейском турнире. За брусья, опорный прыжок, бревно и вольные упражнения она набрала 55,932 балла, став золотым призером ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике в личном многоборье.

Калмыкова получила серебро с 54,632 балла. Бронза досталась француженке Елене Колас, набравшей 53,966 балла.

Ранее World Gymnastics сняла ограничения с российских гимнасток. Они выступают с национальным флагом и гимном.