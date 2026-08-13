Российские гимнастки поборются за медали ЧЕ в Хорватии после скандала с визами

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и еще трое российских спортсменов выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил спортивный журналист Борис Ходоровский.

По его словам, у команды есть шансы на медали как в многоборье, так и на отдельных снарядах. Огромные надежды возлагаются на Мельникову. Соревнования пройдут 13–23 августа и станут отборочными к чемпионату мира 2026 года.

Ранее посольство Хорватии отказало в визах девяти членам делегации России из-за действий властей страны. Участие лидеров сборной оказалось под угрозой, что могло негативно сказаться на их состоянии.

Однако благодаря усилиям МИД России, посольства и руководства хорватской федерации визы были выданы в последний момент четверым атлетам: Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексею Усачеву.