Губерниев назвал Мельникову лучшей гимнасткой мира

Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обсудил с Metaratings.ru сообщение о том, что Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев получили визы в Хорватию и выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Губерниев обозначил, что в допуске спортсменов сработала дипломатия. Он поблагодарил тех, кто вел переговоры, и поддержал позицию министра спорта Михаила Дегтярева о необходимости договариваться.

«В отношении Мельниковой справедливость полностью восторжествовала, потому что это лучшая гимнастка мира», — сказал Губерниев.

Женский чемпионат Европы пройдет с 13 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа. Оба турнира станут отборочными соревнованиями к чемпионату мира 2026 года.