Россия подаст в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) в связи с ее отказом допускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира. Об этом ИС «Вести» заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

Введение ограничения против российской сборной лоббировала Канада, при этом федерация не смогла четко объяснить причину такого решения.

«Они разные аргументы приводят: в связи с обстановкой, форс-мажор они там приплели», — отметил Дегтярев.

Министр уточнил, что под давлением Канады IIHF нарушила свой регламент.

В июле Международный олимпийский комитет снял все ограничения с российских спортсменов. Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить сборные страны к международным соревнованиям.

Ранее с отстранением от соревнований столкнулись российские конькобежцы. Спортсменам не выдали визы для участия в этапе Кубка мира в Норвегии, потому что правительство страны ввело запрет на въезд для команд из России и Белоруссии.