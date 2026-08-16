Роналду допустил завершение карьеры в конце сезона

Роналду допустил, что сезон-2026/2027 станет для него последним в карьере

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может завершить профессиональную карьеру футболиста в конце сезона-2026/2027. Об этом он заявил изданию Vogue .

Нападающий признался, что уже знает, чем именно будет заниматься после окончания карьеры.

«У меня так много планов, что выделить что-то одно сложно. После ухода из футбола хочу больше путешествовать, отдыхать, смотреть и играть в падел, который мне нравится, наслаждаться тем, чего я добился», — отметил он.

Роналду 41 год, он выступает за саудовский «Аль-Наср». Футболист четыре раза выиграл приз «Золотая бутса», пять — Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом» и стал чемпионом Европы в 2016 году вместе со сборной Португалии.

Несколько дней назад футболист женился на своей девушке и модели Джорджине Родригес, которая родила ему двоих детей.