Роман Шогджиев выполнил первую гроссмейстерскую норму в 11 лет, установив рекорд

На чемпионате Азии в Улан-Баторе юный спортсмен набрал шесть очков и занял 10-е место. Бронзу завоевал Жамсаран Цыдыпов с результатом в семь очков, четвертым стал Савва Ветохин с такими же баллами. Оба получили путевки на Кубок мира. Турнир проходил с 28 мая по 6 июня.

Это не первый раз, когда Шогджиеву удалось установить мировой рекорд. В январе 2025 он быстрее всех выполнил нормы международного мастера — в возрасте девяти лет, 10 месяцев и семи дней. Таким образом он оказался моложе предыдущего рекордсмена — аргентинца Фаустино Оро.

Сразу после этого юный чемпион рассказал 360.ru, что взамен двух выполненных целей — поднять рейтинг и сделать норму международного мастера — он поставил себе новые.