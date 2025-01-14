Установивший мировой рекорд шахматист-вундеркинд Шогджиев поставил новые цели

Получивший звание международного мастера и выполнивший норму ФИДЕ девятилетний шахматист Роман Шогджиев пообещал не останавливаться на достигнутом. В комментарии 360.ru он заявил, что в начале 2024 года поставил перед собой две цели: увеличить рейтинг до 2300 и сдать норму мирового мастера. Все свои планы школьник выполнил.

Руководитель детско-юношеской спортивной школы имени Ботвинника, где учится шахматист-вундеркинд, Станислав Фокин рассказал, что мировой рекорд мальчик установил на международном турнире Radnicki Chess IM, который прошел в декабре в Белграде.

«Он стал одним из немногих, кто до 10 лет преодолел отметку в 2300 пунктов по системе Эло. А вместе с нормой международного мастера выполнил норматив мастера ФИДЕ», — заявил Фокин.

Рома пояснил, что каждый год ставит перед собой различные цели, которых старается достичь.

«Цель минимум была поднять рейтинг, а цель максимум — сделать норму международного мастера. Я сделал две цели. Был рад, но слишком долго радоваться нет смысла, потому что новый год — новые цели», — заявил шахматный рекордсмен.

Рекорд по выполнению нормы международного мастера российский школьник выполнил в возрасте девяти лет, 10 месяцев и семи дней. Таким образом он оказался моложе прошлого рекордсмена — аргентинца Фаустино Оро, который сдал норматив в 2023 году.

Кроме того, Роман Шогджиев уже опередил 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который получил звание мастера ФИДЕ в 11 лет, а звание международного мастера достиг в 12 лет и два месяца.