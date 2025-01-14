Российский девятилетний шахматист установил мировой рекорд

Шахматист Роман Шогджиев из России установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера. Об этом сообщил портал Chess.com .

Россиянин выполнил норму в возрасте девяти лет 10 месяцев и семи дней. Шогджиев побил достижение аргентинца Фаустино Оро, установленное в 2023 году.

Статус международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Подросток выполнил одну из норм в декабре 2024 года на турнире в Сербии.

Ранее другой российский шахматист Володар Мурзин выиграл золотую медаль чемпионата мира по рапиду в 18 лет. Он стал третьим российским гроссмейстером после начала проведения официальных турниров FIDE в 2012 году. Эта вершина покорялась лишь двум его соотечественникам — Сергею Карякину в 2012 году и Даниилу Дубову в 2018-м.

В декабре гроссмейстер Ян Непомнящий разделил победу на чемпионате мира по блицу с норвежцем Магнусом Карлсеном.