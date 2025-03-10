Ряд футбольных судей в России могут уволить после проверки на полиграфе

«СЭ»: Ряд российских судей может быть отстранен после проверки на полиграфе

Некоторые российские футбольные судьи могут пожизненно лишиться права занимать свой пост. Угроза отстранения появилась после результатов проверки на полиграфе, сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

«По итогам проверки к ряду арбитров возникли вопросы, и в 2025 году некоторые из них могут быть пожизненно отстранены от работы», — заявил источник.

По данным источника, масштабная проверка, о которой идет речь, прошла в 2024 году по инициативе председателя судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павла Каманцева.

Судьи проходили полиграф после разгоревшегося в ноябре прошлого года скандала, когда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» оказался должен 36 миллионов рублей коррупционерам из судейского корпуса.

Также губернатор указал на факты, которые могут свидетельствовать о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур. Правоохранительные органы завели уголовное дело о мошенничестве.