Самарский губернатор пообещал подать заявление о работе агентов в футболе 2 декабря

Федорищев пообещал подать заявление о работе агентов в футболе 2 декабря

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал 2 декабря подать заявление в правоохранительные органы о работе агентских групп в российском футболе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«В понедельник на оперативке об этом подробно расскажу, передам заявление», — добавил он.

Накануне губернатор сообщил, что передал в правоохранительные органы информацию о коррупции в футбольной сфере, но отказался разглашать какие-либо подробности в интересах следствия.

Ранее Федорищев заявил, что клуб «Крылья Советов» из Самары должен 36 миллионов рублей некоей ОПГ, образовавшейся в судейском корпусе Российской Премьер-лиги, и этот случай не единичный. Это высказывание губернатора вызвало большой общественный резонанс.