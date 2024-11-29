Самарский губернатор пообещал подать заявление о работе агентов в футболе 2 декабря

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал 2 декабря подать заявление в правоохранительные органы о работе агентских групп в российском футболе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«В понедельник на оперативке об этом подробно расскажу, передам заявление», — добавил он.
Ранее Федорищев заявил, что клуб «Крылья Советов» из Самары должен 36 миллионов рублей некоей ОПГ, образовавшейся в судейском корпусе Российской Премьер-лиги, и этот случай не единичный. Это высказывание губернатора вызвало большой общественный резонанс.
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