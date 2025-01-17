Дело о мошенничестве завели после заявления Федорищева о «Крыльях Советов»

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о футбольном клубе «Крылья Советов». Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении МВД.

По словам Федорищева, футбольный клуб оказался должен 36 миллионов рублей коррупционерам из судейского корпуса. Также губернатор указал на факты, которые могут свидетельствовать о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, по результатам которой приняли решение о возбуждении дела. Подробности расследования в полиции раскрыть не стали, пояснив, что данные не подлежат разглашению.

Ранее Федорищев заявил, что не только «Крылья Советов» принимают участие в преступной схеме. В ней задействованы порядка десяти клубов.