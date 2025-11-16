Путин поздравил россиян с Днем самбо

Самбо является спортом, который воспитывает в человеке волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он поздравил спортсменов с Днем самбо, который отмечается в России 16 ноября. Глава государства выразил уверенность, что праздник послужит популяризации спорта, продвижению ценностей физической культуры, а также активного образа жизни.

Путин добавил, российские самбисты показывают значительные успехи на престижных международных соревнованиях. По его словам, в разных городах регулярно проводятся молодежные состязания и турниры самбистов.

«Отрадно, что в последние годы самбо динамично развивается. Ширится его география, растет число преданных поклонников», — подчеркнул президент.

Ранее подмосковные спортсмены завоевали золотые медали на Чемпионате мира по самбо в Киргизии. Чемпионами стали Михаил Кашурников из Лобни и Карина Черевань из Можайского округа.