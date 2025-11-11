Карина Черевань из Подмосковья победила на чемпионате мира по самбо

Подмосковная спортсменка Карина Черевань вернулась в Россию после победы на чемпионате мира по самбо, который проходил в Бишкеке. В аэропорту Шереметьево чемпионку встретили родные, друзья, тренеры и болельщики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«После первой победы все равно остаются сомнения: вдруг это случайность, вдруг это не навсегда. А вот после второй действительно появилась уверенность в себе, ощущение стабильности. Я поняла, как становятся многократными чемпионами мира — это система, в которой ты можешь работать и развиваться», — поделилась Черевань.

Соревнования проходили с 7 по 9 ноября и стали юбилейными. В турнире участвовали 659 спортсменов из 73 стран. Карина Черевань победила представительницу США за шесть секунд, представительницу Узбекистана — за 14, француженку — за девять. В финале подмосковная спортсменка обыграла двукратную чемпионку мира из Белоруссии Даниэлу Ждан со счетом 2:1 и завоевала свой второй титул.

Напомним, Черевань представляет «СШОР по самбо и дзюдо» Можайского округа. Ее тренеры — Алексей Павлов и Валерий Нагулин. Первый титул чемпионки мира спортсменка завоевала в 2022 году. Тогда она победила соперницу из Нидерландов в весовой категории до 65 килограммов и получила звание заслуженного мастера спорта России.