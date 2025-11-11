Спортсмен из Лобни стал чемпионом мира по самбо

Чемпионат мира по самбо завершился в столице Кыргызстана. В нем успешно выступили спортсмены из Лобни.

Золотую медаль состязаний завоевал Михаил Кашурников. В результате он стал чемпионом мира 2025 года.

Михаил обучался самбо в детско-юношеской спортивной школе «Академия спорта» в Лобне. Он занимался под руководством заслуженного тренера Юрия Амбарцумова.

После достижения совершеннолетия он продолжил карьеру в московском клубе «Самбо-70». Затем его отобрали в сборную Москвы, а после и в национальную сборную России.

Победа на чемпионате мира этого года для Михаила Кашурникова стала третьей в карьере чемпиона мира. В финале в супертяжелой весовой категории (+98 килограммов) он одержал досрочную победу над Исломом Насировым из Узбекистана.

