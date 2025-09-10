Футболист Федор Смолов будет играть в составе Broke Boys, уголовное дело не имеет значения для клуба. Об этом в беседе с 360.ru заявил главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

«Мы всячески поддерживаем Федора и против него ничего предпринимать не будем. И если нужна будет наша помощь, мы ее окажем», — отметил он.

По словам Кузнецова, личной беседы по этому вопросу со Смоловым у него не было. Сам тренер узнал об уголовном деле накануне. Кузнецов заявил, что сначала нужно выяснить все детали произошедшего, а потом делать какие-то выводы.

«Мы до конца всех нюансов не знаем. Почему это произошло, на какой почве, кто стал зачинщиком, кто вымогатель. Поэтому никаких выводов не делаем», — отметил собеседник 360.ru.

Кузнецов допустил, что Смолова спровоцировали на драку. Некоторые люди специально говорят какие-то неприятные слова в сторону футболистов, чтобы зацепить больную тему. Так, возможно, произошло и в случае с бывшим форвардом сборной России.

Тренер Broke Boys добавил, что, несмотря на неприятную ситуацию, Смолов продолжает в полную силу тренироваться и работать в команде. Сейчас он готовится к матчу в Кубке России.

Экс-нападающий «Краснодара» вступил в потасовку с двумя посетителями «Кофемании» в конце мая. После этого за нераспространение ролика с дракой со Смолова стали требовать 20 миллионов рублей. В итоге он подал заявление на шантажистов.