Победительница Уимблдона Швентек вылетела с турнира в третьем круге

Польская теннисистка, действующая чемпионка Уимблдона Ига Швентек проиграла представительнице Филиппин Александре Эале в третьем круге турнира в Лондоне. Трансляцию матча вели на YouTube .

Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Эалы, которая получила 29-й номер посева. Теннисистки провели на корте два часа 15 минут.

Швентек выступала на турнире под третьим номером, однако выйти в четвертый круг не смогла.

В следующем матче Эала сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини, посеянной под 13-м номером. В третьем круге Паолини победила гречанку Марию Саккари со счетом 6:1, 6:2.

Швентек 25 лет, она занимает третье место в мировом рейтинге. В активе польской спортсменки — шесть побед на турнирах Большого шлема и 25 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Ранее из борьбы за титул победительницы Уимблдона этого года выбыла российская теннисистка Мирра Андреева: во втором круге она проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.