Теннисистка Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Уимблдоне после поражения во втором круге. Она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой. Трансляцию матча вели на YouTube .

Встреча в Лондоне завершилась в трех сетах — 6:4, 5:7, 4:6. Андреева выиграла первую партию, но затем отдала две следующие. Россиянка выступала на турнире под пятым номером посева, ее соперница играла без номера.

В следующем круге Крейчикова сыграет с еще одной представительницей Чехии Николой Бартуньковой.

На старте нынешнего Уимблдона 19-летняя Андреева обыграла польскую теннисистку Магду Линетт в двух упорных партиях. После победы на «Ролан Гаррос» россиянку считали одной из претенденток на главный трофей турнира.