Теннисистка Рыбакина впервые выиграла Итоговый турнир WTA

Теннисистка Елена Рыбакина впервые одержала победу в матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде. Представительница Казахстана обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Матч длился один час 47 минут. За этот период Рыбакина выполнила 13 подач навылет и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Соболенко пять эйсов. Встреча теннисисток завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0).

Рыбакина выступала на Итоговом турнире третий раз. Для Соболенко это было второе участие в финале. В 2022 году белоруска уступила победу француженке Каролин Гарсии. Призовой фонд турнира в этом году составляет 15,5 миллиона долларов.

