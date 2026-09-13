Победившая на US Open Рыбакина заработала рекордные призовые в истории тенниса

Уроженка Москвы Елена Рыбакина после победы на Открытом чемпионате США 2026 года заработала рекордные призовые в истории тенниса — 5,5 миллионов долларов (более 463 миллионов рублей). Об этом сообщило казахстанское издание NUR.KZ .

Рыбакина обновила свой же мировой рекорд по числу призовых за один турнир в женском теннисе. До этого победа на Итоговом турнире WTA в прошлом сезоне принесла ей 5,235 млн долларов.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, проигравшая Рыбакиной в финале US Open, по итогам мэйджора заработала 2,8 млн долларов.

При этом общий призовой фонд US Open-2026 составил порядка 108 миллионов долларов. В прошлом году эта сумма составляла 90 миллионов долларов. Организаторы турнира предусмотрели призовые в размере 5,5 миллионов долларов для победителей и женского, и мужского одиночных турниров.

Победа на турнире принесла Рыбакиной титул первой ракетки мира.