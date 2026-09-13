Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла US Open

Теннисистка Шарапова вручила Рыбакиной приз за победу на US Open

Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина одержала победу в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Награду ей вручила пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова, сообщил «Чемпионат» .

Решающее состязание прошло в Нью-Йорке и длилось два часа 23 минуты. Рыбакина обыграла Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Это третий титул Рыбакиной на турнирах Большого шлема, ранее она взяла главный приз Уимблдона и Australian Open. По итогам турнира US Open — 2026 Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WТА.

Рыбакина родом из Москвы, но выступает за Казахстан. В 2023 году она вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.