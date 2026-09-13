Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла US Open
Теннисистка Шарапова вручила Рыбакиной приз за победу на US Open
Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина одержала победу в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Награду ей вручила пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова, сообщил «Чемпионат».
Решающее состязание прошло в Нью-Йорке и длилось два часа 23 минуты. Рыбакина обыграла Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.
Это третий титул Рыбакиной на турнирах Большого шлема, ранее она взяла главный приз Уимблдона и Australian Open. По итогам турнира US Open — 2026 Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WТА.
Рыбакина родом из Москвы, но выступает за Казахстан. В 2023 году она вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.