360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла US Open

    Теннисистка Шарапова вручила Рыбакиной приз за победу на US Open

    Li Rui/XinHua
    Фото: Li Rui/XinHua/www.globallookpress.com

    Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина одержала победу в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США по теннису (US Open), обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Награду ей вручила пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова, сообщил «Чемпионат».

    Решающее состязание прошло в Нью-Йорке и длилось два часа 23 минуты. Рыбакина обыграла Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

    Это третий титул Рыбакиной на турнирах Большого шлема, ранее она взяла главный приз Уимблдона и Australian Open. По итогам турнира US Open — 2026 Соболенко потеряет первую строчку рейтинга WТА.

    Рыбакина родом из Москвы, но выступает за Казахстан. В 2023 году она вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.