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    «Совершенно разные истории». Чем игра Андреевой кардинально отличается от Шараповой

    Журналист Ходоровский: Андреева делает ставку на просчет ходов соперниц

    Фото: 360.ru

    Сравнивать теннисисток Мирру Андрееву и Марию Шарапову некорректно, потому что у них совершенно разные биографии, медийный образ, антропометрия и стиль игры. Об этом 360.ru завил спортивный журналист Борис Ходоровский.

    По его словам, у Шараповой была мощнейшая подача за счет ее высокого роста и длинных рук.

    «Андреева играет совершенно по-другому. Она более вариативная, где-то переигрывает соперниц за счет того, что просчитывает их ходы на корте. Так что во всем, мне кажется, сравнивать Шарапову и Андрееву просто не стоит», — подчеркнул эксперт.

    Он обратил внимание, что обе теннисистки – яркие личности, сильно отличающиеся друг от друга. В раскрутке Шараповой участвовало маркетинговое агентство, в то время как Андреева держится более скромно.

    «Это совершенно разные истории», — добавил Ходоровский.

    Подробно о том, какими козырями обладает Андреева и какую роль в ее становлении сыграла испанская тренер Кончита Мартинес, читайте в материале 360.ru.

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