Российский нападающий Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. В игре с «Нью-Йорк Айлендерс» он забил 895-й гол. На его счету наибольшее количество заброшенных шайб среди игроков НХЛ за всю историю.

Овечкин сравнялся с Гретцки в прошлом матче с «Чикаго Блэкхоук». В нынешнем сезоне россиянин забил 42 шайбы.

Сам Овечкин признался, что его «немного трясет», и он не может в это поверить. Нападающий высоко оценил роль своих бывших и нынешних одноклубников в попытке повторить снайперский рекорд.

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