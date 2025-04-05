Овечкин догнал Гретцки и повторил его снайперский рекорд в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. В матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил дубль, теперь на его счету 894 шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги НХЛ.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» догнал Гретцки в списке лучших снайперов в «регулярках» НХЛ. Овечкин занимает второе место.

Гретцки понадобилось 1487 матчей, чтобы забить 894 шайбы, россиянин управился за 1486.

НХЛ обновила логотип, добавив на него изображение российского спортсмена Александра Овечкина. На логотипе также видна стилизованная надпись «Великая погоня» — обыгрывается схожесть звучания слова «великий» и номера восемь, под которым играет россиянин, на английском языке.