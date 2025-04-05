«Все еще трясет». Овечкин — о повторении рекорда Гретцки

Хоккеист Овечкин заявил, что его «все еще трясет» из-за рекорда в НХЛ

JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de
Фото: JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Спортсмен прокомментировал свое достижение, сообщило РИА «Новости».

«Это здорово для хоккея, для всего „Вашингтона“, для всех наших фанатов. Для меня честь быть в этой компании. Это здорово. Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить это», — подчеркнул россиянин.

Он порадовался, что в России все говорят про хоккей. Овечкин высоко оценил роль своих бывших и нынешних одноклубников в попытке повторить снайперский рекорд.

«Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного первенства НХЛ. Во время состязания Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 894 шайбы, заброшенных за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

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