Дрон нарисовал клюшку в небе над Сахалином в честь Овечкина

В честь выдающегося хоккеиста Александра Овечкина беспилотник, оснащенный системой «ЭРА-ГЛОНАСС», создал в небе над Сахалином уникальный рисунок. Он изобразил восьмерку и самую большую в мире клюшку длиной более 2200 метров, рассказал РИА «Новости» глава оператора системы АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В субботу российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он повторил достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки, которое держалось с 1999 года.

Теперь на счету Овечкина 894 шайбы в НХЛ. До своего собственного рекорда ему не хватает всего одного гола. Овечкин — воспитанник московского «Динамо» и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз».

«Одной из визитных карточек Овечкина является его игровой номер — 8. Дрон начертил в небе восьмерку в качестве знака бесконечности любви к спорту и символа безграничных побед российского хоккея. Общая длина маршрута составила более 8 километров», — сказал Райкевич.

Беспилотный летательный аппарат оборудован устройством слежения, которое соединено с государственной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Благодаря этому в режиме реального времени был отрисован маршрут полета воздушного судна.

Ранее Овечкин назвал классной погоню за Гретцки. По его словам, это, безусловно, особенный момент, которым нужно наслаждаться.