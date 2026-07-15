Олимпийскую чемпионку по биатлону Куклеву похоронят 18 июля

Похороны олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой проведут 18 июля на ее родине — в Ишимбае. Об этом ТАСС сообщила глава спортивной школы по биатлону Тюменской области Луиза Носкова.

«Похороны Галины Куклевой состоятся 18 июля», — сказала она.

О смерти Куклевой в возрасте 53 лет стало известно 14 июля. Она была одной из самых титулованных отечественных биатлонисток с золотой и серебряной медалями Олимпийских игр в Нагано, а также бронзой на Играх в 2002 году. На ее счету — три победы и два вторых места на чемпионатах мира.

Чемпионка мира по биатлону Альбина Ахатова отмечала, что Куклева для коллег стала старшей сестрой и даже мамой. Молодые спортсмены тянулись за ней, ставя себе в пример упорство и целеустремленность Галины. Носкова признавалась, что воспринимала Куклеву как очень надежного товарища.