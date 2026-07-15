Биатлонистка Носкова рассказала, что воспринимала Куклеву как очень надежного товарища

Биатлонистка Луиза Носкова поделилась воспоминаниями о чемпионке Игр по биатлону Галине Куклевой, комментируя новость о ее смерти. Об этом сообщил RT .

Однажды в Тюмени все собрались в гостях у спортсменки Ольги Мельник. После вечеринки хозяйка дома вместе с Куклевой решили проводили Носкову. На одной из пустых улиц к девушкам пристала агрессивная компания.

«Я было побежала за помощью к дороге, на полпути оглянулась и вижу: девочки у нас, недолго думая, с этими наркоманами уже сами разобрались», — рассказала Носкова.

По словам биатлонистки, после той истории она стала воспринимать Куклеву как очень надежного товарища.