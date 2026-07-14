Олимпийская чемпионка Галина Куклева умерла на 54-м году жизни
Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла, ей было 53 года. Об этом сообщили на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Причину случившегося не назвали.
«Союз биатлонистов России с глубокой скорбью сообщает о кончине в ночь на 14 июля олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Алексеевны Куклевой», — заявили в сообщении.
СБР принес глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и воспитанникам Галины Алексеевны. Ее жизненный путь назвали примером беззаветной преданности спорту и своему призванию. Память о Куклевой сохранится в сердцах товарищей, спортсменов и поклонников, а ее спортивные достижения станут ориентиром для будущих поколений российских биатлонистов.