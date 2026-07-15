Биатлонистка Ахатова отметила целеустремленность и упорство Куклевой

Чемпионка мира по биатлону Альбина Ахатова поделилась воспоминаниями об олимпийской чемпионке Галине Куклевой, о смерти которой стало известно 14 июня. Об этом сообщил RT .

По словам спортсменки, впервые она увидела Куклеву в Лабытнанги, когда та выступала за юниорскую сборную.

«Для всех нас, и для меня в первую очередь, Галя была и старшей сестрой, и где-то мамой. Я на нее равнялась, за ней тянулась», — призналась биатлонистка.

Она отметила целеустремленность и упорство коллеги, добавив, что та всегда добивалась своего.