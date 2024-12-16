«Не уверен, что он справится». Слуцкий усомнился в интеллекте Дзюбы

«Посмотрим, будет ли [он там], там же куча тестов будет, на профпригодность, на IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами», — сказал он.

О желании стать стренером по завершении карьеры Дзюба заявил телеканалу «Матч ТВ». Спортсмен захотел посмотреть на футбол с другой стороны и пообещал, что в работе с подопечными станет больше маневрировать и высказывать претензии только наедине.

В сентябре 36-летний Дзюба заключил контракт с тольяттинским клубом «Акрон» на выступление до конца футбольного сезона. Спустя месяц он получил травму в матче с «Зенитом», а затем принес своей команде победу в игре 18-го тура Российской премьер-лиги.