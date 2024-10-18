Нападающий футбольного клуба «Акрон» из Тольятти Артем Дзюба получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Из-за повреждения форварда заменили на девятой минуте встречи.
У футболиста тольяттинцев возникли проблемы с мышцей ноги. На поле вместо Дзюбы появился Жилсон Беншимол.
Бывший форвард «Зенита» и сборной России подписал контракт с «Акроном» чуть больше месяца назад, 12 сентября. Он будет защищать цвета тольяттинской команды до конца сезона. За новую команду он успел провести пять матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.
«Акрон» без Дзюбы уступил «Зениту» со счетом 0:5.
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Форвард «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче против «Зенита»
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