Форвард «Акрона» Артем Дзюба получил травму в матче против «Зенита»

Нападающий футбольного клуба «Акрон» из Тольятти Артем Дзюба получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Из-за повреждения форварда заменили на девятой минуте встречи.

У футболиста тольяттинцев возникли проблемы с мышцей ноги. На поле вместо Дзюбы появился Жилсон Беншимол.

Бывший форвард «Зенита» и сборной России подписал контракт с «Акроном» чуть больше месяца назад, 12 сентября. Он будет защищать цвета тольяттинской команды до конца сезона. За новую команду он успел провести пять матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

«Акрон» без Дзюбы уступил «Зениту» со счетом 0:5.