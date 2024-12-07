«Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче РПЛ в Петербурге

Встреча команд проходила на стадионе «Санкт-Петербург». Первый забитый мяч на десятой минуте принадлежит полузащитнику «Акрона» Стефану Лончару. На 21-й минуте счет смог сравнять хавбек Андрей Мостовой. На 40-й минуте тольяттинцы вышли вперед благодаря нападающему Артему Дзюбе.

«Зенит» остается промежуточным лидером РПЛ с активом в 39 очков. «Акрон» как новичок лиги располагается на девятом месте, набрав 22 очка. Прошедший матч стал последним для обеих команд в 2024 году.

Состав футбольного клуба «Зенит» может пополниться бразильским нападающим Луисом Энрике, который играет за команду «Ботафого». По данным инсайдера, в некоторых западных клубах за трансфер футболиста готовы заплатить до 30 миллионов евро.