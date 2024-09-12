Артем Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон»

Артем Дзюба подписал контракт до конца сезона с тольяттинским «Акроном»

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном» до конца сезона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Приветствуем Артема в нашем клубе и желаем ему успехов!» — указали в публикации.

Дзюбе 36 лет. Он играл на позиции центрфорварда за московские «Спартак» и «Локомотив», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». Четырехкратный чемпион России, участник двух чемпионатов Европы и чемпионата мира. В составе сборной провел 55 матчей, забив 30 голов.

После истечения контракта с «Локомотивом» нападающий был свободным агентом. «Акрон» проводит первый в своей истории сезон в Премьер-лиге.

Ранее в «Зенит» из «Спартака» перешел другой форвард сборной России — 27-летний Александр Соболев.