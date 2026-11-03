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    МОК утвердил семь стран — претендентов на проведение летней Олимпиады-2036

    Фото: РИА «Новости»

    Заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года подали семь стран. Список претендентов опубликовала пресс-служба Международного олимпийского комитета.

    Провести ОИ-2036 вызвались национальные олимпийские комитеты Германии, Венгрии, Индии, Катара, Республики Корея, Южной Африки и Турции. В крайний срок ни одна дополнительная страна не подала заявку, поэтому к ноябрю МОК утвердил окончательный список претендентов.

    «Это будут первые Олимпийские игры, выбранные в рамках изменений, внесенных в программу „Готовность к будущему“», — сказала председатель комиссии МОК по выбору будущего места проведения Олимпийских игр Колинда Грабар-Китарович.

    Ранее телерадиокомпания RBB сообщила, что власти Берлина хотели отозвать заявку на проведение Олимпиады 2036, 2040 и 2044 годов на своей территории.

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