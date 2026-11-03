Заявки на проведение летних Олимпийских игр 2036 года подали семь стран. Список претендентов опубликовала пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Провести ОИ-2036 вызвались национальные олимпийские комитеты Германии, Венгрии, Индии, Катара, Республики Корея, Южной Африки и Турции. В крайний срок ни одна дополнительная страна не подала заявку, поэтому к ноябрю МОК утвердил окончательный список претендентов.

«Это будут первые Олимпийские игры, выбранные в рамках изменений, внесенных в программу „Готовность к будущему“», — сказала председатель комиссии МОК по выбору будущего места проведения Олимпийских игр Колинда Грабар-Китарович.

Ранее телерадиокомпания RBB сообщила, что власти Берлина хотели отозвать заявку на проведение Олимпиады 2036, 2040 и 2044 годов на своей территории.