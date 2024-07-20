МОК допустил изменение состава участников Олимпиады из России

МОК: число россиян на Олимпиаде в Париже может измениться

Число допущенных до участия в Олимпиаде российских спортсменов может измениться. Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл. Цитату привело РИА «Новости».

«В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в 10 разных видах спорта. Возможны изменения в их количестве», — сказал он.

Окончательный список из 15 российских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, опубликовали накануне. Из них семь будут выступать в соревнованиях по большому теннису.

Торжественное открытие Олимпиады состоится 26 июля. После того, как российские борцы отказались участвовать в Играх, федеральные телеканалы отказались от ее трансляции.

Последний раз такая же ситуация произошла 40 лет назад. Тогда СССР бойкотировал Олимпийские игры-1984 в США.