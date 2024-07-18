Стало известно, кто из российских спортсменов выступит на Олимпиаде в Париже

МОК опубликовал окончательный список из 15 россиян, допущенных до Олимпиады

Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которым разрешено участвовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Из 15 спортсменов семь будут выступать в соревнованиях по большому теннису: Павел Котов, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина и Диана Шнайдер.

В Играх также разрешили принять участие гребцам Захару Петрову, Алексею Коровашкову и Олесе Ромасенко, пловцу Евгению Сомову, прыгунье на батуте Анжеле Бладцевой, а также велогонщикам Тамаре Дроновой, Алене Иванченко и Глебу Сырице.

Все они будут выступать в нейтральном статусе.

Часть российских спортсменов сами отказались от участия в Олимпиаде, несмотря на разрешение МОК.

Олимпийские игры откроются 26 июля. Российские телеканалы впервые с 1984 года отказались от трансляции Игр.