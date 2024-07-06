Приглашенные на Олимпийские игры российские борцы отказались от соревнований

Борцы из России не станут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое решение принял исполком Федерации спортивной борьбы по итогам расширенного совещания с тренерскими штабами сборных, сообщила пресс-служба спортивной организации.

В федерации напомнили, что олимпийские лицензии, дающие право на участие в международных соревнованиях, получили 16 российских спортсменов, которые показали свое мастерство в условиях жесткого давления, необоснованных ограничений и жесточайших проверок.

При этом в итоговый список Международного олимпийского комитета (МОК) попали только 10 атлетов. В реестре не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Мусы Евлоева и других борцов сборной России. Международная организация фактически отказалась от проведения соревнований среди сильнейших борцов.

После такого шага исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России после обсуждения с тренерскими штабами сборных команд и спортсменами, получившими приглашение на Олимпиаду, принял решение отказаться от поездки в Париж для участия в международных соревнованиях.

На Олимпийские игры не поедут борцы по вольной, женской и греко-римской борьбе. Это станет ответом на попытки политиков сломить дух команды и неспортивный принцип МОК, сокращенный список которого подрывал единство сборной.

От участия в Олимпийских играх в Париже ранее отказались получившие приглашение теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

В Париж отправятся только шесть спортсменов. В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.