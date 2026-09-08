Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал US Open

В матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open) теннисистка из России Мирра Андреева обыграла представительницу Австралии Анастасию Потапову и вышла в четвертьфинал. Об этом сообщили «Известия» .

Спортсменки вышли на корт 7 сентября. Матч длился два часа 27 минут. Пятая ракетка мира обошла соперницу со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

Андреева впервые прошла в четвертьфинал US Open. До этого она победила на «Ролан Гаррос», завоевав первый титул на турнирах «Большого шлема». В смешанном парном разряде совместно с Андреем Рублевым спортсменка из Химок завоевала бронзу.

US Open с призовым фондом 108 миллионов долларов завершится 13 сентября. Организаторам пришлось перенести несколько матчей в Нью-Йорке из-за дождя.