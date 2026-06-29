Финалистка «Ролан Гаррос» Хвалиньска вылетела с Уимблдона в первом круге

Финалистка «Ролан Гаррос», польская теннисистка Майя Хвалиньская проиграла представительнице Таиланда Мананчае Савангкаев в первом круге Уимблдона. Встреча прошла в Лондоне, ее трансляцию вели на YouTube .

Савангкаев, которая занимала 164-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила в трех сетах. Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 6:2 в ее пользу.

Хвалиньска находилась на 21-й строчке рейтинга WTA. В финале «Ролан Гаррос» 2026 года она уступила российской теннисистке Мирре Андреевой со счетом 3:6, 2:6.

Уимблдон стал третьим турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования на травяных кортах завершатся 12 июля. Среди россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова, которая победила на Уимблдоне в 2004 году.