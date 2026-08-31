Семь матчей US Open перенесли из-за дождя

На открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке из-за дождя перенесли семь матчей.

В мужском одиночном разряде в другое время состоятся пять игр, в женском — две.

Последний в сезоне турнир Большого шлема US Open проходит в Соединенных штатах и завершится 13 сентября. Спортсмены соревнуются на покрытии «хард».

Призовой фонд чемпионата — 108 миллионов долларов.

Ранее россияне Мирра Андреева и Андрей Рублев получили бронзовую медаль на US Open в смешанном парном разряде. Первое место досталось паре из Чехии, Каролине Муховой и Якубу Меншику. На втором — швейцарка Белинда Бенчич и итальянец Флавио Коболли.