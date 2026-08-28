Подмосковная теннисистка Мирра Андреева выиграла бронзу на US Open

Спортсменка из Химок Мирра Андреева и Андрей Рублев поднялись на третью ступень пьедестала Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 13 сентября.

На пути к полуфиналу дуэт одолел подмосковную теннисистку Диану Шнайдер, выступавшую в паре с норвежцем Каспером Руудом.

В борьбе за выход в финал российские спортсмены уступили будущим финалистам. Чемпионский титул достался чешской паре (Каролина Мухова и Якуб Меншик), а серебро получили Белинда Бенчич (Швейцария) и Флавио Коболли (Италия).

Для Мирры Андреевой эта бронза стала первой медалью турниров Большого шлема в миксте и третьей наградой на подобных состязаниях в карьере. Смешанный разряд US Open объединяет ведущих теннисистов мира и считается одним из самых зрелищных форматов соревнований.