Россиянка Мирра Андреева победила на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» и ворвалась в мировую десятку теннисистов. Последние матчи показали, что она состоялась во взрослой категории, сообщил президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ИС «Вести» .

Он отметил способность Андреевой справиться с психологическим давлением. На теннисистку, внезапно ворвавшуюся в десятку лучших теннисистов, возлагали большие надежды, за ее игрой следил весь мир. Тарпищев заявил, что она их оправдала.

«Без перепадов, без юношеских провалов психологических, очень ровно от начала до конца, и поэтому можно считать, что она состоялась как бы в туре в женском как взрослый полноценный игрок», — сказал он.

Андреева стала самой молодой участницей «Ролан Гаррос», ей 19 лет. Она обыграла теннисистку из Польши Майю Хвалиньскую и впервые в карьере одержала победу в турнире «Большого шлема».