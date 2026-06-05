Подмосковная теннисистка Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос» – 2026

Для 19-летней подмосковной теннисистки выход в финал стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Кроме того, она вошла в четверку самых молодых финалисток в истории «Ролан Гаррос».

«Отмечу, что условия были очень непростыми: дул ветер, и я не могла понять, с какой силой пробивать по мячу. Это сильно усложняло игру, но мне удалось сохранить концентрацию. Я просто решила: что бы ни произошло, я буду бороться и выложусь на полную. И если соперница в итоге победит, ей придется по-настоящему за это побороться. С таким настроем я и выиграла матч — и очень этому рада. Я суперсчастлива», — прокомментировала свое достижение Мирра Андреева.

В финале, который состоится 6 июня, соперницей Мирры Андреевой станет польская теннисистка Майя Хвалиньска (114-я ракетка мира). В другом полуфинале она обыграла еще одну представительницу Московской области Диану Шнайдер.

Напомним, что Диана Шнайдер сенсационно победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале, но в полуфинале уступила Хвалиньской.

В мае 2026 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали золотые медали в парном разряде на престижном турнире категории WTA 1000 в Риме. Это их третий совместный титул в парной карьере. Обе спортсменки являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже.