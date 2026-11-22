Аргентинский нападающий команды «Интер Майами» Лионель Месси получил желтую карточку после того, как бросил мяч в лицо чилийскому футболисту «Коламбус Крю» Гонсало Тапии. Как сообщила газета The Guardian , скандал произошел во время матча первого раунда плей-офф Главной футбольной лиги.

По данным издания, в борьбу за мяч футболисты вступили в добавленное время первого тайма.

Мяч вышел за боковую линию поля, и Месси должен был руками вбросить его обратно. Гонсало Тапиа встал прямо перед аргентинцем и всячески ему мешал. Разозлившийся форвард «Интер Майами» бросил мяч в лицо сопернику. От удара чилиец упал на траву.

Судья наказал обоих желтыми карточками за нарушение правил.

Главный тренер «Коламбус Крю» Лоран Куртуа заявил, что не согласен с решением арбитра. По его словам, Месси следовало удалить с поля.

Встреча закончилась поражением «Интер Майами» со счетом 0:3.

В начале октября Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины, сыграв товарищеский матч с командой Бенина.