После победы над командой Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины развернула баннер с надписью о принадлежности Мальвинских островов. Об этом сообщила британская газета The Telegraph .

«Мальвины — аргентинские», — гласила фраза на тканевом плакате в руках у одного из игроков.

Территориальная принадлежность Фолклендских островов, которые в Аргентине называют Мальвинскими — предмет многолетних разногласий между Буэнос-Айресом и Лондоном. Аргентинские власти утверждали, что получили право на архипелаг после освобождения от испанского правления, а переход островов под британский контроль в 1833 году был проявлением агрессии.

Дипломатические переговоры по этому вопросу неоднократно проходили при участии Организации Объединенных Наций. В 1982 году противостояние привело к войне, завершившейся победой Великобритании. Аргентина продолжила добиваться смены статуса архипелага через ООН, однако стороны так и не пришли к соглашению.

Ранее сборные Аргентины и Испании вышли в финал чемпионата мира. Матч пройдет 19 июля в США. За третье место в турнире поборются команды Англии и Франции.