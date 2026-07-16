Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу

В напряженном полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Аргентины обыграла команду Англии. Бело-голубые вышли в финал мундиаля второй раз подряд и седьмой раз в своей истории.

Матч завершился волевой победой южноамериканцев со счетом 2:1. Сборная Англии открыла счет после удара полузащитника Энтони Гордона на 55-й минуте. Аргентина отыгралась за пять минут до конца основного времени благодаря голу Энцо Фернандеса. Победный мяч во второй добавленной минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы во второй раз в истории пробились в финал чемпионата мира дважды подряд. Впервые они достигли такого результата на турнирах 1986 и 1990 годов.

Таким образом сборная повторила достижение Бразилии по числу выходов в финал мирового первенства без перерыва.

Команду на этом турнире возглавляет главный тренер Лионель Скалони. За подтверждение своего титула действующих чемпионов мира сборная Аргентины поборется с представителями Испании 19 июля.

«Фурия Роха» пробились в финал главного мирового первенства впервые за 16 лет, обыграв фаворитов турнира — сборную Франции.