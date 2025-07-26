Макрон со слезами вспомнил прошедшую Олимпиаду в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео, на котором он плачет, тоскуя по прошедшим Олимпийским играм в Париже. Также в ролике можно увидеть кадры с соревнований и мероприятий 2024 года, сообщило РИА «Новости» .

На самом деле видео сгенерировано нейросетью, информация об этом уточняется мелким шрифтом.

Напомним, что Олимпиада прошла в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Из-за церемонии открытия вокруг соревнований возник большой скандал. Некоторые увидели в празднике пародию на «Тайную вечерю», в которой участвовали трансвеститы* и представители ЛГБТ-сообщества*.

Ранее Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс. Она заявила, что первая леди родилась мужчиной, а сам политик — «проект ЦРУ».

*Международное движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.