Сегодня 13:59 Майку Тайсону — 60. Как парень из трущоб изменил лицо мирового бокса Боксер Лебедев: харизма и стиль боя Майка Тайсона притягивали всех 0 0 0 Фото: Alessandro Di Marco / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Майк Тайсон

Сегодня, 30 июня, легендарному американскому боксеру Майку Тайсону исполнилось 60 лет. За его плечами — путь, достойный лучших голливудских сценариев: от криминального дна Бруклина до вершины спорта, от тюремных сроков до всемирной славы и искупления. Как Железный Майк изменил мир бокса и как живет сейчас — в материале 360.ru.

Рождение легенды Тайсон появился на свет 30 июня 1966 года в одном из самых неблагополучных кварталов Бруклина. Детство будущей звезды ринга прошло в нищете. Отец практически бросил семью. Мать Лорна Смит Тайсон делала все от нее зависящее, но финансовые трудности и постоянные переезды все равно были привычным фоном жизни Майка. Позже боксер признавался, что рос в атмосфере страха и насилия. Школьные годы тоже не принесли облегчения. Из-за лишнего веса и застенчивости он стал мишенью для издевательств сверстников. Однако Тайсон быстро усвоил жестокий закон улиц и стал давать сдачи. Уже в подростковом возрасте его начали задерживать за уличные драки и кражи. К 13 годам за плечами парня было около 30 арестов. Близких людей в тот момент у Майка почти не было: когда ему было 16 лет, его биологическая мама умерла.

Фото: IMAGO/Paul J Sutton/DUOMO/PCN / www.globallookpress.com

Встреча, изменившая все Переломный момент наступил после очередного задержания, которое привело Тайсона в исправительную школу Tryon School for Boys. Там его заметил сотрудник, разглядевший в проблемном подростке выдающиеся физические данные. Он познакомил Майка с бывшим боксером Бобби Стюартом. Тот, увидев потенциал, согласился тренировать юношу, но при одном условии: Тайсон должен взяться за учебу и поработать над собственным поведением. Вскоре Стюарт свел Тайсона с именитым тренером Касом Д’Амато, и эта встреча стала судьбоносной. Д’Амато не только поставил Майку технику, но и стал для него приемным отцом, а супруга тренера взяла на себя роль приемной матери юноши. В будущем боксер рассказывал о ней с большим трепетом.

Мне очень повезло, что она благословила меня своей любовью и беспокоилась обо мне большую часть моей жизни. Я буду очень скучать по ней. Майк Тайсон

Под руководством Д’Амато Тайсон освоил фирменный стиль «пик-а-бу», созданный специально для низкорослых агрессивных панчеров. Тактика с постоянными уклонами и молниеносными контратаками требовала исключительной скорости и взрывной силы, которые Майк развил до совершенства. Нокаутирующий удар по боксерскому миру Любительский уровень покорился Тайсону быстро. Он дважды выиграл национальный турнир Junior Olympic и большинство боев завершал досрочно. Дальше — больше. В марте 1985 года спортсмен дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав Эктора Мерседеса. Успехи были головокружительными: за первый год карьеры Майк провел 15 боев и все 15 выиграл.

Фото: Fyodor Productions / www.globallookpress.com

В ноябре 1986-го 20-летний Тайсон нокаутировал Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса. В 1987 году Майк объединил титулы WBC, WBA и IBF, став абсолютным чемпионом мира. Одним из пиковых моментов его славы стал бой против Майкла Спинкса в 1988 году, который Тайсон выиграл нокаутом всего за 91 секунду. По словам профессионального боксера, чемпиона мира по версии WBA Дениса Лебедева, именно Железный Майк сумел популяризировать бокс. Бои с его участием вызывали особенный интерес публики, отметил эксперт в беседе с 360.ru.

На бои Тайсона билеты раскупались как горячие пирожки. Его харизма, его стиль боя притягивали всех — все шли на Майка. Этот человек популяризировал профессиональный бокс во всем мире. Денис Лебедев

Тайсон стал главным зрелищем мира, а сам бокс приобрел невиданную прежде коммерческую привлекательность. Тень за пределами ринга Спортивные успехи контрастировали с хаосом в личной жизни спортсмена. В 1991 году его обвинили в изнасиловании участницы конкурса красоты Дезире Вашингтон. Сам Майк настаивал, что невиновен, но суд решил иначе. Боксера приговорили к шести годам заключения. Три года он пробыл в местах лишения свободы, после чего вышел на условиях условно-досрочного освобождения. После этого Тайсон вернулся на ринг и продолжил зарабатывать огромные деньги, но и тратил их довольно легко: средства быстро уходили на роскошные автомобили, дома, украшения и судебные расходы.

Фото: Whitehotpix / www.globallookpress.com

К тому же в 1998-м последовало новое разбирательство: тогда Майк провел в тюрьме несколько часов после драки с двумя автомобилистами, устроившими ДТП на дороге. В 2007-м Тайсона арестовали за хранение наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения, но знаменитости удалось отделаться сутками в тюрьме, условным сроком и обязательными работами. Но главный скандал с участием Майка произошел все же на ринге: во время боя-реванша с Эвандером Холифилдом в 1997 году Тайсон откусил сопернику кусочек уха. Новое дыхание Железного Майка Тайсон завершил карьеру в 2005 году. О своем решении он объявил после поражения от Кевина Макбрайда, признав, что уже не ощущает прежней мотивации. После официального ухода из спорта Майк начал новую главу и стал вести более спокойный образ жизни: занялся благотворительностью, снялся в десятках фильмов и сериалов, включая «Мальчишник в Вегасе», и стал вести подкаст.

Фото: IMAGO/Â©INPHO/Ed Mulholland / www.globallookpress.com

В 2009 году спортсмен женился на возлюбленной Лакии Спайсер. Этот брак стал третьим для Тайсона, и только он сложился: супруги живут вместе по сей день. Тогда же, в 2009-м, пара пережила тяжелый удар: в результате несчастного случая погибла их четырехлетняя дочь Эксодус. Девочка запуталась шеей в кабеле установленного дома спортивного тренажера, спасти ее не удалось. Ребенок скончался в больнице на следующий день после случившегося. Помимо Эксодус, у Тайсона семь детей от разных женщин. Со всеми он старается поддерживать отношения. Майк неоднократно признавался, что именно желание быть достойным отцом стало для него основным стимулом изменить образ жизни и отказаться от вредных привычек.