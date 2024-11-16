Тайсон пообещал не уходить из бокса после проигрыша Полу

Американский боксер Майк Тайсон признался, что не планирует уходить из бокса, несмотря на проигрыш блогеру Джейку Полу. В эфире Netflix он заверил, что это был не последний его бой.

Легендарный боксер не исключил, что его следующим противником станет брат блогера — Логан Пол.

«Все будет зависеть от ситуации. Возможно, [вызову на бой] его брата», — отметил Тайсон.

Железный Майк назвал Джейка Пола сильным противником, который заслуживает уважения, и заявил, что счастлив от того, как выступил на ринге.

«Трудный бой, он хороший боец», — добавил боксер.

Проходивший на арене «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне бой 27-летнего Пола и 58-летнего Тайсона закончился со счетом 79-73 и продлился восемь раундов. За свою спортивную карьеру легендарный Железный Майк проиграл семь раз при 50 одержанных победах.

Блогер и профессиональный боксер Пол выиграл 11 боев и потерпел одно поражение. Ради эффектного появления он подъехал на схватку с Тайсоном на зеленой бутафорской машине.